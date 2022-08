Projet de reconstruction et redéploiement de Le Dantec : Marie Khémesse Ngom Ndiaye fait le point et assène ses vérités

La ministre de la Santé a fait, jeudi 18 octobre, le tour des centres de redéploiement des travailleurs et patients de l’Hôpital Le Dantec. Marie Khémesse Ngom Ndiaye a relevé que ceux qui dénoncent ce projet ont pourtant « accepté qu’on reconstruise sur trois hectares ». Elle a souligné que ce sont les experts de Le Dantec et des services d’accueil qui ont décidé.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a visité, hier, les structures d’accueil des différents services de l’hôpital Aristide Le Dantec fermé ce 15 août pour reconstruction. A la tête d’une délégation, elle a été accueillie, sous une fine pluie, à l’hôpital Dalal Jamm, première étape de la visite, à 11 h, par les équipes du Directeur de l’hôpital, Moussa Sam Daff.



Après des mots d’encouragement au personnel d’accueil, elle a été reçue par le Pr Abou BA, pédiatre. Qui lui a signalé qu’après « un début difficile » le lundi 15 août, « les automatismes » se sont finalement installés. Au terme de sa visite de quelques structures d’accueil des services de l’hôpital Aristide Le Dantec en reconstruction, la délégation composée de l’Administration territoriale (du Gouverneur et des différents préfets des départements visités) et du corps médical s’est, par la suite, rendue au Hangar des pèlerins où 22 postes de dialyse sont en cours d’installation, puis au centre de Santé de Ngor, avant de rallier l’hôpital militaire de Ouakam. Le point de presse s’est tenu à Abass Ndao, point de chute de la visite, à 15h passées.



« Ils ont accepté qu’on reconstruise sur 3 hectares, ils doivent assumer »