PROMOTION DES CONSULTATIONS PRÉ ET POSTNATALES PAR LE PUMA : LE BÉBÉ DE L’ÉQUITÉ CÉLÉBRÉ À KEUR SEYNI GUÈYE ( SOKONE)

Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) a célébré la troisième édition du ''bébé de l’équité" à Keur Seyni Guèye. La finalité de cette belle initiative, c'est d'encourager les consultations pré et postnatales. La cérémonie a eu lieu, le mercredi 8 mars 2023, dans le village de Keur Seyni Gèye, situé dans le département de Foundiougne, région de Fatick.





L’heureux élu est né dans le poste de santé éponyme construit par le PUMA. La célébration du bébé de l’équité le 8 mars est une belle manière pour le PUMA de rendre hommage aux femmes du monde rural. Au cours de cette cérémonie, une délégation du Puma a remis un lot de cadeaux et d'accessoires à la maman du nouveau-né.





Selon la représentante du PUMA, Aminata Hanne Sy, l'initiative du" Bébé” de l'équité vise également à sensibiliser sur les risques liés aux accouchements à domicile.





A Keur Seyni Guèye, l'Infirmier Chef de poste (Icp) et son équipe ont fait savoir qu’il y a une grande amélioration avec notamment la baisse des accouchements, à domicile, depuis que le poste a été construit. « Dans le passé, certaines femmes enceintes allaient accoucher en Gambie. Aujourd’hui, c’est la tendance contraire », a noté la patricienne. L’autre problématique est relative aux mariages précoces et les enfants non déclarés dans la localité. A ce propos, le PUMA se propose de mener des initiatives et stratégies pour promouvoir les droits des femmes et des enfants.





Par ailleurs, la représentante du coordinateur du PUMA a rappelé le début d'un partenariat très utile avec le Système des Nations Unies dans le cadre de la protection sociale . Dans le cadre de cette coopération, le ''bébé de l'équité" sera un prétexte pour enrôler les familles dans les systèmes de protection sociale au Sénégal.





A noter que le maire de Keur Samba Guèye, Abdoulaye Ndiaye, est revenu sur l'importance de ce poste de santé qui couvre les deux plus gros villages de la commune. Il s’est réjoui que sa localité abrite ce bébé symbolique de l’action du PUMA pour les communautés transfrontalières.