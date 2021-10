Quand Diouf Sarr parle de la noblesse de la pratique de la médecine légale

Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Sante

L‘Ordre national des Médecins du Sénégal a été créé par la loi n° 66-069 du 04 juillet 1966. Cela entre dans la dynamique de notre pays qui a compris l’importance de mettre en place des instances de régulation telles que les ordres professionnels. En effet, « le Médecin est respecté pour son altruisme, son empathie, son sens de l’écoute, et pour tant d’autres qualités au-delà de son expertise médicale. Cependant, c’est un métier exigeant, qui requiert rigueur et professionnalisme, avec le besoin de s’adapter en permanence face aux évolutions scientifiques et technologiques », a expliqué le ministre de la Santé et de l’action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr a présidé le lancement du plan stratégique de développement, premier du genre de l’Ordre National des Médecins du Sénégal (ONMS).





Diouf Sarr a insisté sur l’importance pour tous les acteurs, à commencer par les Ordres professionnels, d’œuvrer inlassablement pour préserver la noblesse et le lustre de la profession médicale. « Si nous ne le faisons pas, la confiance que le patient a toujours eue vis-à-vis de son médecin, de son pharmacien, de son chirurgien-dentiste, va se briser, et il sera long et difficile à reconstruire ».





Selon le ministre, ce document est un puissant outil pouvant permettre à l‘Ordre des Médecins de consolider sa dynamique de performance et d’apporter, à travers ses axes d’intervention et lignes d'actions, une contribution efficace à l'exercice de la profession médicale au Sénégal.





A propos du Tableau de l’Ordre national des Médecins, il a félicité les nouveaux médecins inscrits en 2021. « Ils ont agi conformément à la réglementation et sont maintenant en droit d’exercer. Ceux qui ne sont pas inscrits au Tableau sont dans l’illégalité. Ils exposent les patients et nuisent à leurs pairs et ternissent l’image de notre système de santé », dit-il.