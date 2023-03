[Bien-être] : Quatre conseils pour garder les dents blanches

Un sourire séducteur, avec une dentition blanche, se gagne par une bonne santé buccodentaire. Il suffit de faire confiance à un chirurgien-dentiste et de suivre ses conseils. Attention aux vendeurs d’illusions. Dr Myriam Thérèse Arlette Dia Ntab donne quatre astuces.



La couleur de la dent est par essence blanche. Une belle dentition avec des dents toutes blanches est donc esthétique et à la limite séductrice. Un beau sourire est un élément de la beauté. La blancheur est culturelle, elle symbolise la pureté, la propreté. Le « sourire » est donc un fond de commerce de certains « vendeurs d’illusion » parfois inexpérimentés et non autorisés à utiliser les produits de blanchiment. Le commerce est pourtant fructueux. Sur les réseaux sociaux, des publicités parfois aguicheuses sont notées et les kits sourires vendus comme de petits pains. Les risques sont énormes et la santé buccodentaire menacée. Les dents sont sensibles et doivent demeurer l’affaire des spécialistes. Les dentistes mettent en garde contre ces méthodes et recommandent de faire appel à des professionnels. Dr Myriam Thérèse Arlette Dia Ntab, est chirurgien-dentiste. Elle est par ricochet la présidente de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes du Sénégal (Oncds). En marge de l’assemblée générale extraordinaire de l’ordre, elle revient ici sur les conséquences de ces pratiques et donne surtout les astuces pour conserver les dents en bonne santé mais aussi blanches.



“La couleur de la dent n'est jamais différente de celle des yeux”



Hygiène buccodentaire





“Une dent en bonne santé est une dent bien portante. On ne ressent aucune douleur sur tout ce qui l'entoure. Les dents blanches sont prisées, on a tendance à tout faire pour avoir les dents blanches alors que la couleur de la dent suit systématiquement des normes. Ceux qui savent bien observer, doivent avoir constaté que la couleur de la dent n'est jamais différente de celle des yeux. Beaucoup ne le savent pas. Il y a des dents artificiellement blanchies mais on sent nettement qu'il y a un surplus, aucune symétrie avec la couleur des yeux alors que ça va de pair. Pour maintenir les dents blanches, il faut se brosser régulièrement, veiller en tout cas à l’hygiène buccodentaire. Un détartrage régulier par un chirurgien-dentiste est donc recommandé. Il faut respecter un rythme de trois repas par jour, suivis d'un brossage des dents. Attention au grignotage entre les repas et aux aliments ou boissons riches en sucre, le tabac, l’alcool, en particulier les sodas, qui favorisent la formation des caries”.