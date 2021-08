[Photos] Réception de 140.160 doses d'AstraZeneca, ce nouvel approvisionnement est destiné à la prise de la seconde dose selon Abdoulaye Diouf Sarr

C'était attendu et leur déploiement se fera à partir de cet après midi. L'annonce est du Ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a réceptionné ce matin plus de 140.000 doses d'AstraZeneca, un appui du Royaume-Uni à travers Covax arrivé hier sur notre territoire.





Selon Abdoulaye Diouf Sarr, ces vaccins vont être réservés aux Sénégalais qui attendent leur seconde dose d'AstraZeneca et cela va se poursuivre, dira le Ministre de la Santé pour qui, aujourd'hui, une bonne partie sera couverte avec ces doses et un complément attendu très bientôt, va permettre de couvrir la totalité de cette cible.





Ainsi, beaucoup vont être soulagés dira le Ministre de la Santé et de l'Action sociale qui estime par ailleurs " qu'au delà de ce pas dans la couverture vaccinale, les efforts dans l'approvisionnement vont continuer. Nous n'allons pas nous en arrêter là pour que in fine, selon notre stratégie, qu'on puisse couvrir l'intégralité de notre cible qui avoisine les 9 millions de vaccinés."