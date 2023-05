Règlement sanitaire International : Le Sénégal s'auto-évalue

En prélude à l'évaluation internationale du Règlement sanitaire international (RSI-2005) qui se tiendra au mois de juillet 2023, le Sénégal veut s'auto-evaluer.







En effet, le RSI est un cadre de sécurité sanitaire mondiale juridiquement contraignant accepté par 196 États parties de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a pour objectif d'aider la communauté internationale à prévenir et à faire face aux risques aigus pour la santé publique susceptibles de traverser les frontières et de menacer la population mondiale. La Direction générale de la Santé publique (DGS), conformément aux mesures prioritaires recommandées, a organisé un atelier national d'auto-évaluation de son RSI.





"Des activités seront menées pour permettre au pays d’avoir les capacités pour prévenir, pour se préparer, détecter rapidement, notifier et faire la riposte par rapport à tout événement de santé publique. Cette évaluation ne concerne pas un type de maladie. Le RSI est un instrument juridique. Il y a des pays qui ont accepté d’y être. C’est vrai qu’il y a une liste de maladies prioritaires, mais cela concerne tout événement de santé publique, toute urgence sanitaire ou toute catastrophe naturelle, accidentelle ou provoquée", explique le Pr. Aïda Kanouté, chargée du Bureau suivi-évaluation et recherches du point focal national RSI de la DGS au ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS).





Le RSI permet à chaque pays membre de se préparer, que ça soit au niveau des portes d’entrée, dans le système de surveillance, au niveau des structures de soins, au niveau des laboratoires pour la santé humaine ou la santé animale.





Ainsi, le Sénégal veut connaître sa position et évaluer son dispositif de riposte face aux maladies. "Ça permet d’élaborer un échantillon de stratégies majeures autour de la nécessité de prévenir, de se préparer et de riposter contre les événements de santé publique qui peuvent impacter la sécurité sanitaire mondiale. Les stratégies vont tourner autour de trois à quatre déterminants, lesquels sont issus du besoin et de la nécessité pour le monde de vivre dans la paix et la sécurité. Pour avoir la paix et la sécurité, il faut une organisation, une réglementation, une procédure, un mode de vie et il faut un comportement. Chaque pays doit désormais apprendre à prévenir les maladies transmissibles", explique le docteur Barnabé Gning, Directeur général de la Santé publique et coordonnateur du point focal du RSI au Sénégal.





Il assure que pour la prévention, chaque pays doit se préparer comme si la menace était imminente. "En même temps, il faut se préparer pour qu’à chaque occasion où l'on est confronté à un problème de santé publique, que nous puissions riposter contre ce problème dans les délais les plus courts et avec l’efficacité maximale, afin de circonscrire ce cas", dit-il.





Cette évaluation est une participation volontaire des pays qui doit se faire tous les quatre ou cinq ans. Le Sénégal avait organisé sa première évaluation en 2016. Après, il y a eu la Covid-19 et il y a un nouvel outil de l’OMS pour faire cette évaluation.