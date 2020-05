Relance des activités : « La seule guerre qui vaille, c’est de limiter les contaminations » (Mamadou Youri Sall)

L’enseignant-chercheur en modélisation mathématiques à l’Ugb, Mamadou Youri Sall, invité de l’émission Objection de ce dimanche, met en garde l’Etat du Sénégal sur les dangers d’une relance hâtive des activités. « L’économie reprend le dessus sur tout », se désole-t-il d’emblée.« On pensait que la pandémie allait nous réveiller. Mais les forces économiques reviennent à grand pas. Il est vrai que l’économie, c’est crucial, mais il ne faut pas s’empresser pour relever l’économie et baisser la garde sur la pandémie. C’est très dangereux », prévient le mathématicien.Mmamdou Youri Sall estime que : « dans les pays occidentaux, cela se comprend, mais ici (au Sénégal) on ne sent pas cette urgence là de relancer coûte que coûte l’économie. Faisons tout pour faire face à cette pandémie. La seule guerre qui vaille pour nous d’ici la fin du mois, c’est de limiter les contaminations et de voir la courbe baisser ».