Retrait des salaires au ministère de la Santé : La Direction des ressources humaines s'explique

Retrait des salaires au ministère de la Santé

Certains contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont vu leurs salaires de ce mois retirés. Dans un communiqué rendu public, la Direction des ressources humaines explique que lors du dernier paiement des salaires des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il a été constaté un retrait de salaires des agents domiciliés à la banque CBAO. Le ministère informe que cela résulte d'un bug du système de paie entre le Trésor public et la banque CBAO.