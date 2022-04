Revue des troupes du service d'hygiène : Abdoulaye Diouf Sarr dope son "bras armé"

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a procédé, ce vendredi, à la revue des troupes des éléments du Service d’hygiène, en perspective de la célébration de la fête nationale de l’indépendance. La cérémonie s’est déroulée au niveau dudit ministère. Le 4 avril sera célébré cette année dans la sobriété avec une prise d'armes sous le thème “Forces de défenses et de sécurité face à la résilience nationale”. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, le choix de ce thème n’est pas fortuit et entre en droite ligne avec la philosophie de son département, notamment dans la lutte contre la pandémie de Covid 19. Il a saisi l’occasion pour magnifier le travail accompli par ces hommes et femmes durant l’épidémie. " Le service d'hygiène, au-delà du travail colossal qu'il a effectué dans la lutte contre le coronavirus a permis d'avoir le contrôle des maladies diarrhéiques, de repousser le choléra et d’éliminer le ver de Guinée" a relevé le ministre avant de souhaiter un bon défilé à ses troupes.





"Le service d'hygiène est le bras armé du ministère de la santé, et comme la tradition le veut, il fallait présenter les détachements défilant au ministre de la santé et de l'action sociale qui va nous encourager à gagner le trophée du défilé", a souligné le Médecin colonel Maodo Malick Diop. "Nous faisons des entraînements avec des revues de troupes et ce sont des moments d'extase et défoulement”, a-t-il ajouté. l