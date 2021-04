Risque de nouveaux variants: pourquoi la crise sanitaire en Inde est un problème mondial

Nouveaux Variants Covid en Inde

Si la propagation fulgurante de la Covid-19 en Inde n’est pas freinée rapidement, elle pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le reste du monde. Les experts craignent que d’autres variants du virus n’apparaissent en Inde, ce qui compromettrait les progrès déjà accomplis dans la lutte contre la pandémie.

L’Inde connaît actuellement la situation épidémiologique la plus catastrophique au monde. Dans ce pays de 1,4 milliard d’habitants, plus d’un million de nouveaux cas ont été signalés en quelques jours à peine. Cette dégradation de la situation est liée à la combinaison d’un nombre insuffisant de lits d’hôpitaux, d’un manque de médicaments et de matériel d’oxygénothérapie et d’un nombre insuffisant de tests.





Nouveaux variants

Toutefois, les autorités sanitaires craignent que la situation dramatique de l’Inde n’ait de graves conséquences non seulement au niveau local, mais aussi au niveau mondial. Les experts préviennent qu’une gestion inadéquate du virus augmente le risque d’émergence de nouveaux variants et pourrait prolonger la durée de la pandémie. En outre, la nouvelle vague d’infections menace également la reprise économique de l’Inde, sixième économie mondiale.





Les pays occidentaux s’efforcent actuellement de vacciner leurs propres citoyens le plus rapidement possible, mais la situation en Inde montre qu’il est urgent de s’attaquer en priorité à la crise dans ce pays asiatique.

Le Serum Institute of India, premier producteur mondial de vaccins, devait normalement produire et distribuer des doses du vaccin aux pays les plus pauvres, notamment en Afrique, dans le cadre de l’initiative COVAX. Mais compte tenu de l’ampleur de la crise en Inde, les vaccins sont désormais essentiellement distribués dans le pays. Cependant, l’Inde est confrontée à une pénurie de matériaux pour la production de vaccins.





Aide

Les États-Unis ont fait savoir dimanche qu’ils allaient “immédiatement” envoyer à l’Inde des composants pour la production de vaccins. En outre, les États-Unis sont également prêts à fournir “des médicaments, des tests rapides, des respirateurs et des équipements de protection”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Le gouvernement britannique va envoyer des centaines de concentrateurs d’oxygène et de respirateurs et l’Union européenne a également promis d’apporter son aide dès que possible.





Des appels ont également été lancés aux États-Unis pour exporter vers l’Inde les millions de doses stockées du vaccin d’AstraZeneca, dont l’utilisation n’a pas encore été approuvée aux États-Unis. Selon l’épidémiologiste américain et conseiller du gouvernement Anthony Fauci, cette option est “activement envisagée”, mais la Maison Blanche n’a pas confirmé cette information.