Saint-Louis réceptionne 6343 doses de vaccin contre la Covid-19

La région de Saint-Louis a officiellement réceptionné samedi 6.343 doses de vaccin contre la Covid-19, destinées en premier lieu aux cibles prioritaires, a annoncé l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Khadim Hanne.‘’Je viens de réceptionner 6.343 doses de vaccin destinées à la région de Saint-Louis. Ces doses sont en premier lieu destinées aux cibles prioritaires, et dans deux semaines, nous recevrons un deuxième lot qui servira de rappel’’, a dit M. Hanne à la presse.Selon lui, ‘’ces cibles prioritaires sont constituées des personnels de santé évoluant dans les centres de santé, les hôpitaux et globalement toute personne qui peut être nez-à-nez avec un cas positif de Covid-19’’.La deuxième catégorie de personnes ciblées est représentée, dit-il, par les citoyens présentant des comorbidités et la troisième catégorie est constituée des personnes âgées de plus de 60 ans.M. Hanne a profité de cette cérémonie pour lancer un appel à l’endroit des populations pour les inviter à faire confiance aux autorités qui seront les premières à se faire vacciner.‘’Déjà, mardi avec le lancement officiel, le ministre de la Santé et de l’Action sociale sera le premier à se faire vacciner, et dans la région, le gouverneur se fera aussi vacciner en premier’’, a-t-il précisé.Le médecin-chef de région, Dr Seynabou Ndiaye, a fait le point de la situation, affirmant que Saint-Louis totalise 1.123 patients déclarés positifs dont 438 sont suivis à domicile.