Santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent : 29 Ambulances réceptionnées pour la promotion du projet ISMEA

Dans le cadre du projet « Investir dans la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent « (ISMEA), le ministère de la Santé et de l’action sociale, a acquis 29 ambulances médicalisées de type 4X4.





La ministre , Marie Khemesse Ngom Ndiaye a exprimé sa satisfaction et a remercié tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette rencontre. En collaboration avec la Banque mondiale, ces 29 ambulances modernes, estimés à coût d’un milliard quatre cent millions de Fcfa, seront destinés aux régions les plus vulnérables pour renforcer les conditions de travail des prestataires et améliorer significativement le système de santé dans sa globalité.





D’après la ministre de la Santé, ce projet constitue un élan de plus dans la continuité de plusieurs interventions mises en œuvre par ISMEA pour le renforcement du système de santé dans les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, entre autres. Parmi ces ambulances, 12 sont de type SMUR et participeront à renforcer le dispositif d’évacuations des cas graves dans les hôpitaux.





Aussi, 847 agents de santé constitués de 30 médecins, 17 pharmaciens, 32 techniciens supérieurs, 387 sage-femmes et 373 infirmiers sont déjà recrutés et déployés dans les 6 régions.





Sur le plan de l’autonomisation des adolescentes, 900 sont déjà enrôlées dans deux régions pilotes (Tambacounda et Kolda). Ce programme vise à terme à accompagner 115.100 adolescentes à travers un paquet de services dont le transfert monétaire.