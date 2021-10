Santé mentale : De nouveaux objectifs pour 2030

Les objectifs mondiaux indiqués dans l’Atlas de la santé mentale proviennent du Plan d’action global de l’OMS pour la santé mentale. Il contenait des objectifs pour 2020 approuvés par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2013. Ce plan a maintenant été prolongé jusqu’en 2030. L’OMS informe dans son communiqué que de nouveaux objectifs pour l’inclusion de la santé mentale et du soutien psychosocial dans les plans de préparation aux situations d’urgence, l’intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires et la recherche sur la santé mentale y sont ajoutés.







« Les nouvelles données de l’Atlas de la santé mentale nous montrent que nous avons encore un très long chemin à parcourir pour nous assurer que tout le monde, partout, a accès à des soins de santé mentale de qualité », a déclaré Dévora Kestel, Directrice du Département de la santé mentale et de la consommation de substances à l’OMS. « Mais je suis encouragé par la vigueur renouvelée que nous avons vue de la part des gouvernements alors que les nouveaux objectifs pour 2030 ont été discutés et convenus et je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons faire le nécessaire pour passer de petits pas à des pas de géant dans les 10 prochaines années. »





Augmentation de la promotion de la santé mentale, mais efficacité discutable





Plus encourageante a été l’augmentation du nombre de pays signalant des programmes de promotion et de prévention de la santé mentale, qui sont passées de 41 % des États membres en 2014 à 52 % en 2020. Toutefois, 31 % du total des programmes signalés ne disposaient pas de ressources humaines et financières spécifiques, 27 % n’avaient pas de plan défini et 39 % n’avaient aucune preuve documentée de progrès et/ou d’impact.

Légère augmentation du personnel en santé mentale

Le nombre médian mondial d’agents de santé mentale pour 100 000 habitants a légèrement augmenté, passant de neuf travailleurs en 2014 à 13 travailleurs pour 100 000 habitants en 2020. Cependant, il y avait une très forte variation entre les pays de différents niveaux de revenu, le nombre d’agents de santé mentale dans les pays à revenu élevé présentant plus de 40 fois plus que dans les pays à faible revenu.