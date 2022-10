Secteur de la santé : Grève de 48h à partir de demain

Santé, Greve F2S

La Fédération des Syndicats de la Santé (F2S) a prévu une grève générale de 48h à partir de demain pour fustiger «le silence coupable» du Ministre de la santé et de l’action sociale sur le traitement salarial discriminatoire des personnels de santé. En effet, les travailleurs de ce secteur comptent continuer le combat et pointent du doigt leur Ministre de tutelle et l’Etat. Selon le communiqué de la F2S, le Ministre a créé la discrimination dans la répartition de l’enveloppe budgétaire mise à disposition pour les travailleurs et l’Etat continue de faire la sourde oreille et préfère ignorer les revendications syndicales légitimes des travailleurs du service public de la Santé. «L’Etat a fini par créer un sentiment de frustration, de négligence, de laisser pour compte chez les agents de santé parce que la mise en œuvre des accords signés avec les syndicats de la Santé a été mal faite», lit-on dans le communiqué.





La F2S interpelle le Ministre de la santé et de l’action sociale pour le suivi des protocoles et les négociations sur les points de revendication qui concernent l’augmentation des subventions accordées aux hôpitaux et le statut du personnel communautaire, le plan de carrière des personnels paramédicaux, l’ouverture des concours d’entrée directs à l’ENDSS entre autres.





Les travailleurs exigent du Ministre en charge de l’Enseignement supérieur l’application des revalorisations salariales dans les universités pour tous les personnels travaillants dans la santé et la reprise des formations à l’ENDSS





Ils attirent aussi l’attention du Ministre chargé des Collectivités territoriales sur les revalorisations salariales des agents des collectivités locales sans distinction aucune, l’application correcte du cadre juridique de la Fonction publique locale et la représentation des travailleurs dans le Haut Conseil des Collectivités territoriales.





La F2S demande au Premier Ministre de s’impliquer, en toute responsabilité, sur toutes les revendications transversales pour que des mesures correctrices soient prises dans les meilleurs délais afin de rétablir l’équité dans le traitement salarial des agents de santé employés par l’Etat et/ou ses démembrements.