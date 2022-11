Sédhiou : Une nouvelle approche pour amener les populations à fréquenter les structures sanitaires

La fréquentation des structures sanitaires n'est pas encore un réflexe spontané dans certaines localités de la Casamance et d'ailleurs. Les planifications familiales par exemple, si elles ne sont pas timides, se font en cachette. Les victimes de maladies honteuses préfèrent de loin se rendre auprès des tradi-praticiens plutôt qu'au niveau des structures sanitaires publiques.





À ce lot de méfiants, s'ajoutent les femmes enceintes qui optent pour les accouchements à domicile en lieu et place des accouchements sous surveillance médicale. C'est pourquoi les consultations prénatales et postnatales ne sont pas monnaie courante dans la région. Ce qui élève le taux de mortalité maternelle et néonatale. Cette méfiance à l'égard des structures sanitaires a été renforcée par la Covid-19.





Pour enrayer cette image négative que les populations se font des structures sanitaires, le ministère de la Santé et de l'action sociale (MSAS) oppose la promotion des soins de santé primaire qui consistent à faire des interventions à base communautaire. Il s'agit d'interventions visant à prévenir toutes maladies, à amener les populations à faire recours aux services de santé et à prendre en charge efficacement les malades référés.