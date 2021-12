Sénégal : Près de 800 enfants atteints de cancer par an

Décidément, les cancers n’épargnent aucune tranche d’âge. Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale révèle qu’au Sénégal près de 800 enfants seraient atteints chaque année d’un cancer (leucémies aigues ou lymphoblastiques ou néphroblastome ou rétinoblastome ...). C’est ce que rapporte le quotidien L’AS.



Les cancers de l’enfant sont des affections malignes survenant chez l’enfant et l’adolescent avant l’âge de 19 ans. D’où l’initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte contre les cancers de l’enfant. L’objectif visé est de parvenir à un taux de survie de 60% au moins pour tous les enfants atteints de cancer dans le monde d’ici 2030.



Le Sénégal fait partie des pays choisis pour mettre en œuvre le projet pilote. C’est dans ce cadre que le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, à travers la Direction de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (Dlmnt) et avec l’appui des partenaires, tient un atelier d’élaboration des supports de communication sur les cancers de l’enfant à Thiès.