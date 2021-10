Sevrage des fumeurs : Les produits de substitution à la nicotine coûtent chers

Sevrage des fumeurs

Les produits de substitution de la nicotine pour le sevrage des usagers de tabac qui désirent rompre, sont trop chers, inaccessibles. Ceci freine le combat, il faut donc plaider pour leur introduction dans les génériques. Il s’agit des patches à la nicotine, des timbres transdermiques. Seulement, ces produits sont plus chers que le tabac et ne sont pas accessibles à tous, d’où la difficulté de faire des résultats dans le sevrage selon un document sur les données scientifiques du tabac rendu public par la ligue sénégalaise contre le tabac (Listab).