Stigmatisation des enseignants : "Ils nous regardent comme des pestiférés"

"Qu'ils nous le disent ou pas, ils nous regardent comme des pestiférés tout simplement parce que nous sommes des enseignants récemment revenus de Dakar suite à la reprise avortée des cours le 2 juin dernier", s'indigne, à Sédhiou, un professeur d'histoire et de géographie au Cem Mamadou Mané Bâ. Et de poursuivre : "Ceux qui nous sont familiers, le sourire ou le rire aux lèvres nous demandent de nous auto-confiner. "Et vous-là, vous n'avez le droit de circuler dans la ville, hein", nous lancent-ils familièrement, explique notre interlocuteur.





Un autre professeur, actuellement formateur au centre régional de formation des personnels de l'éducation renchérit : "Nous avons même honte de sortir et d'aller au restaurant à cause du regard de l'autre qui nous juge. C'est comme si nous portons le virus à vue". Et de demander au ministère une solution à leur situation assez délicate.





Les syndicats, sensibles à la question, leur proposent des tests volontaires à partir de ce vendredi. Les résultats obtenus pourront leur permettre d'être acceptés par les populations. Ou ils seront négatifs, ce qui va libérer tout le monde, ou positifs et seront à ce moment admis dans les centres de traitement où il ne reste que 4 patients sur les 103 qu'a connus la région.