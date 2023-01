SURDITE : 2000 écoliers seront dépistés à Dakar

Le Centre Hospitalier National d'Enfants Albert Royer et la Chaîne de l'Espoir Luxembourg et Assistance Médicale Sénégal, ont lancé la phase pilote du projet de dépistage de la malentendance et de la surdité en milieu scolaire. Ce projet va améliorer la prise en charge des enfants qui sont en situation de handicap sensoriel, qui souffrent de malentendance ou de sourdine. Ce projet a débuté le premier janvier 2022 et a une durée de trois ans selon Capucine Del Medico, Directrice ONG Assistance Médicale Sénégal. Il est tablé sur trois axes : renforcement des infrastructures, renforcement des équipements, renforcement des compétences avec des formations du personnel médical et paramédical, dépistages et Echange de connaissances pour avoir un nouveau référentiel. Le projet est d’une ouverture nationale. « Nous allons voir après la faisabilité parce que les régions de Thiès et Kaolack sont également ciblées. On fait étape par étape. L’objectif c’est d’avoir à la fin un programme national de dépistage", a indiqué le docteur Fallou Niang médecin ORL à l'Hôpital d'enfants Albert Royer. Les écoliers seront dépistés dans des écoles des régions précitées. Au total 5 établissements sont ciblés pour un total de 2000 élèves . Les praticiens testeront leur degré auditif. Le projet vise 10.000 enfants en fin 2023.





Les spécialistes ont fait savoir que la malentendance est un problème de santé publique. On l’estime actuellement dans le monde à 1,5 milliard de personnes malentendants dont 6% nécessitent une déficience auditive handicapante. Autrement dit, ces derniers nécessitent une intervention pour qu’ils entendent. C’est un problème dans la mesure où cette fonction neurosensorielle est indispensable pour l’intégration sociale des enfants d’où cette pertinence d’agir très tôt au niveau des écoles pour les dépister mais également pour mettre en place un dispositif qui permettra au Sénégal d’avoir un mécanisme qui va prendre en charge ces enfants.





Sur les 165 enfants dépistés environ 15 présentaient des difficultés des soins de l’oreille et de l’audition. Parmi eux, les 9 ont été traités sur place, les autres nécessitent une prise en charge un peu poussée qui sera géré au niveau de l’Hôpital Albert Royer.





La directrice Isseu Tall Diop Directrice de l’hôpital d’enfants Albert Royer a fait savoir que les cibles sont les enfants de 0 à 15 ans et qu'ils ont démarré le dépistage des enfants de la néonatalogie. « Nous allons suivre, évaluer et voir les retombées avant de faire l’expansion. Les enfants des darras ont également droit à la santé, ils seront pris en compte aussi » dit-elle. Dr Aliou Dia, chef de la Division du contrôle médical scolaire au ministère de l’Education nationale parle d’une opportunité qui cadre avec un plan d’éduction inclusive. « Parfois, il y a l’ignorance et l’incompréhension de certains parents. Mais les spécialistes ont montré l’importance de ce dépistage. Et nous allons associer tous les acteurs notamment les enseignants et les parents d’élève pour qu’ils soient informés davantage sur la nécessité de laisser les enfants faire ce dépistage » ,dit-il.