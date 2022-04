Surexploités, sans salaire... : Les médecins en spécialisation, esclaves des temps modernes

En Première S, il s’est découvert une passion pour la médecine. Le déclic, c’est une thèse de doctorat à laquelle il a assisté. Depuis, Dr Mamadou* s’est donné les moyens de son ambition. Très brillant dans les matières scientifiques, avec un accent prononcé sur les sciences de la vie et de la terre (SVT), il n’a pas eu de mal à décrocher son baccalauréat. La Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar lui ouvre ses portes.



Une nouvelle page de sa vie s’ouvre. Huit années durant, l’étudiant en médecine se tue à la tâche pour devenir Docteur d’État en médecine. Cet objectif atteint après huit ans d'apprentissage, ce n’est pourtant que le début du commencement pour Dr Mamadou. Interpellé par l’appel du président de la République en direction des médecins pour combler le gap de spécialistes dans les structures de santé, il s’inscrit pour un Diplôme d'Études spécialisées (DES).

Comme lui, plus d’un millier de docteurs d’État en médecine qui pouvaient se contenter d’être des généralistes, investissent ce créneau avec l’espoir de se spécialiser au bout de quatre ou cinq ans d’études supplémentaires.





Nouveau défi, nouvelles charges.