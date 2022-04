Système sanitaire du Sénégal : " Il y a encore des efforts à faire" (Dr Djiby Diallo)

Dr Djiby Diallo sur la prise en charge des Urgences

L' affaire Astou Sokhna résume-t-elle à elle seule, le système de la santé au Sénégal ? Une question à laquelle le docteur Djibril Diallo, président du réseau pour la renaissance africaine et de la diaspora a apporté une réponse sur le plateau de "Opinion" sur Walf TV. Selon lui, “toute perte de vie humaine évitable est regrettable”. “Cette indignation collective qu'à suscité ce fait montre qu'au Sénégal il y a une attention particulière à la vie humaine”, estime-t-il.





Djiby Diallo insiste particulièrement sur la nécessité d’améliorer la prise en charge en urgence : "Il y a par exemple aux États-Unis une technique de filtrage qui détermine si le patient est en situation de vie et de mort, la gravité de la situation pour déterminer le temps d'attente". A l'en croire, il faut revoir certains éléments pour renforcer le système sanitaire, et cela, depuis la formation. "La perfection n'est pas de ce monde mais il faut faire beaucoup d'efforts au Sénégal", note l'invité de Opinion.





Sur la journée sans maternité initiée pour protester contre l'arrestation de sage-femmes, le docteur Diallo a indiqué que " les syndicats ont une manière de faire les choses”. “L'enquête est en cours, il est difficile de se prononcer en profondeur à mon niveau", précise-t-il, toutefois,.





Docteur Djiby Diallo est titulaire d'un doctorat en linguistique éducation et communication de l'Université de Londres. Il a fait sa carrière dans les relations internationales, la diplomatie et le développement humain, notamment dans la défense des questions touchant le continent africain et les victimes du Sida. Il a dirigé le programme des Nations unies pour le VIH sida.





Il dirige actuellement le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora.