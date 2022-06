Système Sanitaire : « Ce que l’Etat doit faire pour être au même niveau que la Tunisie, le Maroc »

Dr Abdou Kane Diop

La médecine est une profession libérale comme les notaires, les avocats et autres. Ce que l’Etat doit faire pour qu'on soit au même niveau que les Tunisiens, Marocains et autres...c'est d’ouvrir des centres privés avec un accompagnement des jeunes médecins. Si devant chaque centre hospitalier, l'Etat ouvrait un Centre privé et accompagnait les jeunes médecins pendant cinq ans le problème de la santé serait réglé définitivement selon le docteur Abdou Kane Diop.





Le médecin répondant de la clinique Cardio de Dakar estime qu’ il n'y a pas assez de médecins au Sénégal. Il n'y a aucune spécialisation qui a suffisamment de médecins, on est encore loin du nombre escompté. S’y ajoute que le peu de médecins dont dispose le Sénégal ne restent pas tous au pays. On en perd une grande partie parce qu’ils vont ailleurs, pensant qu’ils vont gagner plus ou même trouver le travail qui n’existe pas toujours chez-nous. Malgré le déficit, et la fuite des cerveaux, le taux de chômage chez les médecins est encore élevé. Pourtant, le docteur Abdou Kane Diop, médecin répondant de la clinique Cardio de Dakar estime qu’un médecin ne doit pas chômer. « Un médecin ne peut pas chômer. Un médecin qui est au chômage ne veut pas travailler. C'est mon avis. Il n’y a pas que l'État. Moi je suis directement parti vers le privé. J'étais interne on m'a demandé d'attendre. Je disais que je ne suis pas programmé pour être au chômage. Je n'ai jamais intégré ce mot dans ma tête. C'est un problème d'État d'esprit et d'esprit entreprenariat »répond-il catégorique. A l’en croire, on doit revenir sur l'environnement qui n'est pas souvent facile, les banques n’accompagnent pas. « C'est donc la politique de santé qu'il faut revoir » dit-il.