Tabac et sexualité : Les effets de la cigarette sur la libido

Les méfaits du tabac et de la cigarette sur la santé sont bien connus : cancers, maladies cardiovasculaires, vieillissement de la peau, jaunissement des dents...



Pourtant, on parle encore peu des conséquences que la cigarette peut avoir sur la sexualité des fumeurs, et notamment sur leur libido, selon une étude italienne.



Le tabac est nocif pour la sexualité des fumeurs et pour leur libido. Il a surtout des conséquences sur l'excitation sexuelle des hommes et des femmes, qui nécessite une bonne irrigation sanguine. Hélas, le tabac agit de manière négative sur celle-ci et peut empêcher l'érection.



Les effets de la cigarette sur la libido des femmes



Chez les femmes, le tabac a des effets néfastes sur la lubrification vaginale. Ce phénomène a lieu lorsque le flux sanguin de la femme augmente lors de la phase d'excitation sexuelle. C'est la "transsudation" : le fluide des vaisseaux s'écoule à travers les parois du vagin et sert de lubrifiant. L'altération de cette lubrification peut provoquer des sécheresses vaginales régulières.



Le tabagisme étant connu pour être un facteur de risque cardiovasculaire important, il n'est pas étonnant qu'il entraîne des troubles de l'excitation. Certains composants toxiques de la cigarette comme la nicotine, le monoxyde de carbone ou certains radicaux libres sont responsables d’une vasoconstriction, avec un effet plus immédiat démontré par certaines études récentes.



Les effets de la cigarette sur la libido des hommes



Chez l'homme, la cigarette a des effets néfastes sur l'érection. Les chiffres sont parlants : selon une étude, les troubles de l'érection pour les fumeurs réguliers de longue date s'élèvent à 40 %, contre 28 % dans la population générale. Le tabagisme, qui détériore les artères, provoque petit à petit une obstruction des artères péniennes (indispensables à la bonne qualité de l'érection).



En novembre 2001, une analyse de toutes les études parues sur le sujet, tentait de faire le point. Les résultats du groupe de travail ont montré que le tabagisme exacerbe les effets négatifs bien connus des maladies coronariennes et de l'hypertension sur la possibilité d'obtenir et de maintenir une érection. La responsabilité exacte du tabac reste à déterminer. Cependant, elle pourrait être liée à son action directe sur l'endothélium vasculaire, qui sécrète des substances vaso-actives importantes pour les phénomènes d'érection.



En mars 2002, plus de 2 000 hommes de plus de 18 ans ont été interviewés dans le cadre d'une étude italienne. Les résultats ont pu montrer que la survenue de problèmes est plus fréquente de 70 % chez les fumeurs et de 60 % chez les anciens fumeurs.



D'autres facteurs combinés au tabac tels que le cholestérol, l'hérédité ou l'hypertension peut entraîner encore davantage une atteinte des artères et donc des troubles sexuels.