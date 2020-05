Tests Covid-19 : Il y a 30 à 40% de faux négatifs

La rechute du patient de Pout décédé et l’affaire des faux positifs du Service ORL de l’hôpital Fann posent la problématique de la fiabilité des tests de coronavirus.Notamment les tests faux négatifs qui indiquent erronément à un patient infecté qu'il est en parfaite santé.Près de 30 à 40 % des tests de dépistage de la Covid-19 donnent un faux résultat négatif, selon le Dr Alioune Blodin Diop dont les propos sont rapportés par EnQuête.En effet, une personne peut avoir un résultat négatif une minute, et un résultat positif, une heure plus tard.Selon une étude faite en France, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les résultats de tests peuvent être faux.Parce que la personne est à un stade précoce de l’infection, un moment où la réplication virale dans le corps n’est pas assez importante pour que le virus soit détecté.Dans d’autres cas, le prélèvement n’atteint pas l'endroit où se trouve le virus dans le nez ou la gorge du patient.