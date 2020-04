Itinéraire du cas communautaire importé de Sédhiou : Ce qu'il faut retenir

Itinéraire du cas communautaire importé de Sédhiou : Ce qu

On en sait un peu plus sur la mobilité et l'identité du cas communautaire du village de Mankonomba dans le département de Sédhiou.

Il s'appelle Amadou Bamba Dramé. Il est arabisant et directeur de l'école coranique de son village. Il fait la navette entre son village, Louga et l'Arabie saoudite animant des conférences religieuses ou des émissions radiophoniques.

Le samedi dernier, 25 avril, il a animé une émission à la radio municipale de Sedhiou. Et c'est à son retour à Mankonomba que sa fièvre a monté. C'est ainsi qu'il s'est rendu au poste de santé et l'infirmière a soupçonné le Covid-19..

Ce matin, indique notre source, l'équipe médicale s'est rendue à son domicile pour questionner les occupants sur leur état de santé. Mais personne n'a avoué avoir de la fièvre. Néanmoins sa femme et ses enfants ont embarqué pour Kolda dans l'optique de ne pas faciliter la propagation du virus.

Un cas qui fait couler beaucoup de salive avec d'innombrables questions sans réponses.

Qui a autorisé Amadou Bamba Dramé à traverser quatre communes (Oudoucar, Sakar, Diendé et Sédhiou) pour venir animer une émission à Sédhiou ?

Comment a-t-il pu quitter Louga jusqu'à Sédhiou sans tomber entre les filets des forces de sécurité ? Et enfin pourquoi sa température n'a pas été détectée par le termo- flash du check point sanitaire installé à l'entrée de Sédhiou alors qu'il y est passé en venant comme en sortant? Autant de questions qui restent sans réponses.