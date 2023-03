Transplantation rénale : Le ministère de la Santé invite le CNDT à accélérer le processus

La ministre de la Santé et de l'Action sociale annonce la perspective très prochaine de la transplantation rénale dans l’arsenal thérapeutique, grâce à la dotation d’un instrument de régulation, le Conseil national du don et de la transplantation (CNDT) mis en place par décret et de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires.





Elle demande, par ricochet, à ladite commission de "prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer le processus". Le discours de Marie Khémesse Ngom Ndiaye a été lu pendant la célébration de la Journée mondiale du rein décentralisée à Kédougou par le gouverneur."Nous saisissons cette occasion pour féliciter le président du CNDT le Pr. El Hadj Fary Ka et toute son équipe pour le travail remarquable qu’ils sont en train d’effectuer", a déclaré Mariama Traoré, qui a présidé la Journée mondiale du rein célébrée cette année dans la région de Kédougou.