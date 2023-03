Trisomie 21 : Special Olympics met l’accent sur la capacité des enfants à intelligence spéciale

À l’occasion de la Journée internationale de la trisomie 21, Special Olympics a partagé les travaux qui ont été effectués à la suite de l’atelier de capitalisation. Ils se déclinent en objectifs stratégiques pour 2023-2025, en projets et activités clés et en plan d’action. Tous les domaines allant de la santé, le sport, la culture, mais aussi d’amplifier le plaidoyer, afin de rassembler toutes les bonnes volontés et ressources autour de cette cause ont été discuté pendant la table ronde. La rencontre a réuni les différents acteurs et est revenue sur les initiatives, réalisations et perspectives de l’entité.

En effet, des familles sont confrontées à l’isolement, au manque d’information et d’accompagnement lorsqu'elles accueillent un enfant à intelligence spéciale. On met trop l’accent sur la déficience mentale alors que ces enfants sont « à intelligence spéciale ». Il suffit de les valoriser et mettre l’accent sur leurs capacités.

«Accompagner ces enfants n’est pas uniquement une prise en charge de leur handicap, mais c’est, aussi, leur donner confiance en leurs capacités et construire pour eux un environnement épanouissant et une société pleinement consciente de leur potentiel et valeur», selon Rajah Sy.

La directrice de Special Olympics propose des solutions à l’inactivité, à l’injustice, à l’intolérance et à l’isolement social, grâce au sport, à l’éducation sanitaire et au développement communautaire.

«Nous ne pouvons construire cette société basée sur la diversité, l’inclusion et la solidarité qu’en ayant une vision large de l’accompagnement de Special Olympics, partout au Sénégal», dit-elle.

Elle rappelle que la Constitution du Sénégal, 1er texte législatif statuant sur les droits des personnes handicapées, proclame le «respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise», ainsi que «l’égal accès de tous les citoyens aux services publics» et «le rejet et l’élimination, sous toutes leurs formes, de l’injustice, des inégalités et des discriminations».

Les activités prioritaires prévues incluent trois initiatives phares, dont la participation aux Jeux mondiaux de Berlin, dans le cadre du plan d’action de l’année 2023. L’organisation internationale Special Olympics a été créée aux États-Unis, en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, dans le but d’offrir à sa sœur déficiente intellectuelle une activité de loisirs. L’organisation propose des solutions à l’inactivité, à l’injustice, à l’intolérance et à l’isolement social, grâce au sport, à l’éducation sanitaire et au développement communautaire. Special Olympics est aujourd’hui un acteur incontournable dans la prise en charge des personnes ayant une déficience intellectuelle, que nous appellerons «personnes à intelligence spéciale» ou athlètes (n’oublions pas qu’ils font du sport !).

L’entité se consacre à une frange de la population le plus souvent marginalisée, oubliée, «invisible». Il s’agit de leur donner l’opportunité de s’épanouir, de montrer leurs aptitudes et capacités.

Exposés aux problèmes de santé

Les personnes à intelligence spéciale sont plus exposées aux problèmes de santé avec un risque de 40 % plus élevé de souffrir de surpoids pondéral, mauvaise alimentation, manque de vitamines, problèmes de vision peu ou pas, d’offrir aux enfants, adolescents et adultes à intelligence spéciale une plateforme leur permettant de bénéficier de consultations de dépistage, mais également de soins d’urgence.

Le programme «Health Impact» ou «Impact sur la santé» est dédié aux athlètes avec pour objectifs : d’améliorer l’état de santé des personnes à intelligence spéciale grâce aux consultations médicales de dépistage et améliorer la condition physique de nos athlètes grâce au programme Fitness qui allie sport et nutrition.

Le programme de santé communautaire est une prolongation des consultations médicales de dépistage. Son objectif principal est d’œuvrer pour une santé inclusive en orientant les athlètes et leur famille dans le suivi médical, sensibilisant les professionnels de la santé et les acteurs communautaires sur les besoins spécifiques des personnes à intelligence spéciale.