Un an après : Dr Bousso dévoile les chiffres de la Covid-19

Cela fait un an que le premier cas de Covid-19 a été détecté au Sénégal. Depuis lors, la maladie a connu des mutations et causé beaucoup de dégâts dans notre pays.Le Directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires (Cous), Dr Abdoulaye Bousso est revenu, lors du point annuel du Msas sur le coronavirus, sur les chiffres de la pandémie au Sénégal.‘’A ce jour, le Sénégal a enregistré 34832 cas dont 29402 guéris soit un taux de 84% et 888 morts, soit un taux de létalité de 2,5%’’, renseigne-t-il.D’après docteur Bousso, ‘’453 personnels de santé touchés par cette épidémie et 2 décès ont été enregistrés. Nous avons une majorité de patients de sexe masculin avec 54 % et les 46% sont des femmes. On a eu trois comorbidités à principal constituées par l’hypertension artérielle, le diabète et toutes les autres maladies cardiovasculaires.’’Toutes les régions du Sénégal et les 79 districts de ce pays ont été touchés. Cinq régions ont franchi la barre des 1000 cas, a annoncé Dr Bousso. Il s’agit des régions de Dakar avec 21824 cas soit 62% de l’ensemble enregistré, suivie de la région de Thiès avec 4336 cas, la région de Diourbel avec 1666 cas, la région de Kaolack avec 1540 cas, et la région Saint-Louis 1250 cas, Kaffrine (200 cas) et Sédhiou (175 cas) sont les moins touchés par l’épidémie.Le Sénégal est actuellement dans une phase active de cas communautaires qui ont une proportion de 47%. Les cas contacts sont à une proportion de 51%. Les cas importés 2%.