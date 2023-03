Un projet cherche à démontrer la faisabilité des échanges de données médicales

Démontrer la faisabilité des échanges de données médicales au Sénégal selon la méthodologie IHE (Integrating the healthcare Enterprise) est l’objectif que cherche à atteindre un projet exécuté par Agha, l'Association germano-africaine de la santé et Kaikai, une équipe de conseillers en développement numérique.





Il s’agit concrètement d’intégrer l’informatique de santé qui peut constituer un gain de temps et d’argent pour une meilleure prise en charge des patients, explique-t-on.





‘’C’est un projet important pour le Plan Sénégal émergent sur le volet stratégie numérique. L’idée pour nous, c’est de démontrer la faisabilité des échanges de données médicales par les standards et la méthodologie IHE’’, a précisé Mamadou Djigo, conseiller en développement digital au cabinet Kaikai, chargé du suivi et de la coordination du projet au Sénégal.





Il s’exprimait au cours de la journée de lancement et de formation sur l’échange de données médicales selon les standards IHE. L’hôpital militaire de Ouakam, le centre hospitalier Roi-Baudoin de Guédiawaye et des cliniques privées ont été enrôlées pour cette phase pilote.





La cérémonie d’ouverture de cette formation de trois jours s’est déroulée en présence d’Annegret Al-Janabi, chargée de coopération de l’ambassade d’Allemagne à Dakar, du Dr Khaliloulah Dia de la Cellule de la carte sanitaire et sociale, de la santé digitale et de l'observatoire de la santé (CSSDOS) au ministère de la Santé et de l’Action sociale et de Soukèye Ndiaye, conseillère technique de la GIZ du projet Invest for Jobs.





Des fournisseurs de systèmes, des représentants de structures hospitalières et des partenaires techniques tels que Sénégal Numérique (SENUM) ont également pris part à la rencontre.





Ce système permet de gérer l’interopérabilité des données entre les différentes plateformes qui sont déjà dans le système de santé. Il permet de faire la promotion des développeurs et startups sénégalais.





‘’C’est l’occasion pour les trois entités que sont Ndiourène, Iyone et Patient Pro de se réunir et de pouvoir présenter une stratégie qui permettra de gérer l’interopérabilité et l’intégration des données entre les différentes structures qui en disposent’’, a déclaré Igor Diouf, coordonnateur de la cellule informatique du ministère de la Santé.





‘’(…) nous espérons qu’il y aura une première communauté qui va se former en Afrique, parce que IHE est aux USA, en Europe, mais pas encore en Afrique’’, a pour sa part indiqué Khady Diop, représentante au Sénégal de l’African German Health assiciation (AGHA), qui regroupe quatre entreprises allemandes financées par le projet de la GIZ, Invest for Jobs.





