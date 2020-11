Une famille ravagée par la Covid-19 en région parisienne accuse un hôpital: “La situation est dramatique”

une famille ravagée par la Covid-19 porte plainte contre l'hôpital

Quelques jours après le décès de leur mère, huit frères et sœurs ont contracté le coronavirus, et deux d’entre eux se trouvent en réanimation. Cette famille, originaire du Val d’Oise, accuse l’hôpital d’Eaubonne de négligence, rapporte Le Parisien.

Le 9 novembre dernier, une habitante de Montmagny, en Île-de-France, retrouve son domicile après plus d’un mois d’hospitalisation en raison d’un surdosage médicamenteux. Mais en quelques heures, elle montre des signes de fatigue, puis voit son état se dégrader progressivement. De nouveau hospitalisée, elle se retrouve le jeudi soir en détresse respiratoire et décède à l’hôpital d’Eaubonne vendredi après-midi après avoir reçu une dernière visite de plusieurs de ses enfants.





“L’hôpital a créé un cluster”

Le résultat de son test PCR effectué jeudi matin tombe dans la soirée suivant sa mort et il s’avère positif. Décédée du coronavirus, l’octogénaire pourrait avoir contracté la maladie à l’hôpital. “Elle a été testée deux fois et elle était négative. Mais des malades de la Covid-19 arrivaient tous les jours. Avant de la laisser sortir, ils auraient dû s’assurer qu’elle n’avait pas contracté la maladie. On l’a vu partir. C’est horrible”, témoigne l’un de ses fils au Parisien.