Une femme enceinte de triplés partage des photos de son ventre qui grossit "en ligne droite”

Un ventre de triplés grossit verticalement

Une femme enceinte de triplés a suscité beaucoup d’attention sur les réseaux après avoir partagé l’évolution de son énorme “bosse de bébé”.

Michella Meier-Morsi, de Copenhague, au Danemark, a documenté l’évolution de sa grossesse sur Instagram en partageant des images de son ventre, qui a commencé à se développer “en ligne droite” plutôt que “de haut en bas”. Son ventre est également devenu violet et était couvert d’ecchymoses dans les semaines précédant la naissance de ses trois bébés.





Michella a accueilli ses triplés Charles, Théodore et Gabriel le 15 janvier par césarienne. Elle était enceinte d’un peu plus de 35 semaines. La femme est également mère de deux filles avec son mari, Mark, d’après le journal anglais Metro.

Trois jours avant l’accouchement, Michella a fait part de ses craintes à ses followers, déclarant qu’elle ne se sentait pas prête pour les triplés. “Je pensais naïvement que je serais prête à un moment donné, que je ressentirais de la joie à l’idée que la grossesse touche à sa fin et que nous rencontrions enfin notre trio”, a-t-elle écrit.





Michella a dit qu’elle voulait “se recroqueviller dans un coin et sangloter en voyant à quel point tout cela semblait inimaginable”. La nuit précédant l’accouchement, Michella a dit qu’elle était “follement effrayée”. “C’est tellement irréel d’avoir trois bébés [à venir] et c’est comme si ma tête ne pouvait pas le supporter”, a-t-elle admis. Je ne peux tout simplement pas l’imaginer”.

La maman a accueilli ses trois fils et a déclaré que l’expérience de la naissance a été l’une des “36 heures les plus folles” de sa vie. “Je ressens une douleur gigantesque”, a-t-elle écrit après l’accouchement. Et pour l’instant, je ne peux pas me voir sortir de ce cauchemar.