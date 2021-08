Une infirmière allemande aurait injecté de la solution saline au lieu du vaccin à près de 8.600 personnes

Une infirmière allemande injecte une solution saline à la place du vaccin

Une infirmière allemande est accusée d’avoir injecté de la solution saline à près de 8.600 personnes au lieu d’une dose de vaccin. Une enquête de police a été ouverte et toutes les personnes concernées doivent donc être à nouveau vaccinées.

Entre le 5 mars et le 20 avril, à Schortens-Roffhausen en Frise orientale, plusieurs milliers de personnes croyaient avoir reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19. Mais il n’en était rien. Au lieu du sérum contre le virus, 8.557 personnes ont reçu une solution saline, indique le radiodiffuseur public allemand NDR. Les personnes touchées, qui ont pour la plupart plus de 70 ans, vont devoir recevoir une nouvelle (vraie) dose de vaccin.





Une infirmière mise en cause

Une infirmière de la Croix-Rouge est accusée d’être à l’origine de cet incident. Le 21 avril dernier, l’employée a injecté à six personnes une solution saline au lieu du principe actif de Pfizer/BioNtech. À cette époque, elle avait déclaré vouloir dissimuler le fait qu’elle avait laissé tomber un flacon.





Après la révélation publique de cette affaire, l’infirmière a été licenciée. Mais après plusieurs témoignages recueillis par la police, les doutes se sont multipliés quant à son explication et au nombre possible de personnes concernées. La police a également découvert que l’infirmière avait critiqué les vaccins contre le Covid-19 sur les réseaux sociaux. Une enquête sur ses véritables motivations est toujours en cours.





Aucun risque pour la santé

“Je suis totalement choqué par cet incident”, a écrit sur Facebook Sven Ambrosy, l’administrateur de l’arrondissement de Frise. “Beaucoup de nos citoyens n’ont peut-être pas la vaccination qu’ils voulaient et qu’ils méritent”, a-t-il ajouté. Les autorités locales ont déclaré qu’il faisait “tout leur possible pour que les personnes touchées reçoivent leur vaccin le plus rapidement possible”. De leur côté, les autorités sanitaires ont tenu à rassurer les 8.557 personnes concernées par ces injections de solution saline, indiquant qu’elles ne couraient aucun risque.