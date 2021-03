Vaccin AstraZeneca : "La position du Sénégal n’a pas changé" (Msas)

Malgré la montée de la suspicion sur le vaccin AstraZeneca et la décision de certains pays de suspendre leur campagne de vaccination avec cette dose, le Sénégal maintient sa posture. La campagne se poursuit donc avec le vaccin britannique."La position du Sénégal n’a pas changé, elle est conforme aux recommandations de OMS et de l’agence européenne du médicament à savoir la vaccination se poursuit", déclare Dr El hadji Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention et porte-parole, cité par le compte Twitter du ministère."Il n’y a pas d’arguments scientifiques avérés par rapport à de quelconque effets secondaires indésirables. Un avis partagé par le Pr Daouda Ndiaye, chef du service de parasitologie et mycologie de UCAD. Il soutient que la vaccination doit se poursuivre avec Astrazeneca", ajoute le ministre.