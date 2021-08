Vaccin et anesthésie : Les éclairages du docteur Mansour Diouf

Une information selon laquelle, le vaccin est incompatible avec l’anesthésie circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Allant plus loin, on précise qu’une personne ayant pris son vaccin aurait trouvé la mort après avoir été anesthésié dans un cabinet dentaire. Ce qui amène certains à déduire qu’il serait dangereux de se faire anesthésier après un vaccin.



Une allégation qui, selon le docteur Mansour Diouf, anesthésiste-réanimateur, n’a aucune base scientifique en sa connaissance. « A ma connaissance, il n’y a pas de travaux scientifiques ayant e?value? les effets entre le vaccin et l’anesthe?sie ».



Le docteur précise que «lorsqu’un e?ve?nement grave survient a? l’occasion d’un acte me?dical quel qu’il soit, il faut une e?tude scientifique rigoureuse pour affirmer l’imputabilite? de cet e?ve?nement a? l’acte me?dical ».



En outre, il nous apprend que « l’accident peut e?tre du? exclusivement a? l’anesthe?sie, par exemple, si le produit anesthe?sique utilise? passe par inadvertance dans le sang, il peut causer des accidents cardiaques pouvant aller jusqu’a? l’arre?t cardiaque ».