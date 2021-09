Vaccin pour enseignants : Diouf Sarr franchit un nouveau pas

Malgré la polémique suscitée par la sortie du ministre de la Santé déclarant que l'État veut faire vacciner les enseignants avant la rentrée, Abdoulaye Diouf Sarr reste dans sa logique. Ainsi, ce 15 septembre 2021, il a sorti une note pour demander aux équipes des unités de vaccination d'intégrer cette donne dans les établissements de santé.



La tutelle demande aux médecins chefs de région et de district de travailler en collaboration avec les Inspecteurs d'académie et inspecteurs de l'éducation et de la formation (Ief) pour prendre en compte "ces cibles considérées comme prioritaires à la veille de la rentrée scolaire".