Vaccination contre Covid : Macky a fixé la date de démarrage

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale ferait mieux de concentrer tous ses efforts sur la campagne de vaccination contre le Covid-19. En effet, le chef de l’Etat semble avoir misé toutes ses billes sur le vaccin pour venir à bout du virus. Il veut désormais avoir la situation, chaque semaine, au Sénégal et ailleurs dans le monde.« Le Chef de l’Etat invite (…) le Ministre de la Santé et de l’Action sociale à faire un point hebdomadaire en Conseil des Ministres, sur les statistiques de vaccination Covid-19 au niveau national et international », rapporte le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.Avant d’en arriver à cette instruction qui ne laisse plus de marge à Abdoulaye Diouf Sarr, Macky Sall a d’abord instruit le ministre de la Santé et celui des Finances à mobiliser toutes les ressources nécessaires (logistique, finance…) pour démarrer la campagne à la fin de ce mois de février.« Au regard des effets de la pandémie de Covid-19 sur notre économie et l’équilibre de notre société, le Président de la République souligne la nécessité d’anticiper et d’agir en modes "Diligence" et "Fast Track" », déclare Macky Sall, toujours fidèle à ses slogans.Le chef de l’Etat demande, par ailleurs, au ministère de la Santé de sensibiliser davantage la population pour qu’elle continue à fréquenter les structures sanitaires et à respecter les rendez-vous médicaux. Le ministère devra aussi veiller de son côté au bon déroulement du Programme élargi de vaccination (Pev).