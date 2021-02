Vaccins Covid-19: Le Chef de l’Etat prône la transparence et la rigueur

Le Chef de l’Etat Macky Sall va réceptionner les 200 000 doses de vaccins pour lutter contre le coronavirus. Ainsi, au cours du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 17 février, il « magnifie les diligences accomplies par le Gouvernement dans le cadre de la mise à disposition des premières doses de vaccins et du lancement imminent de la campagne nationale de vaccination anti Covid-19 ». A cet effet, mentionne-t-on dans le communiqué reçu, Ie Président de la République « réitère ses directives concernant la transparence et la rigueur absolue sur les critères de sélection des cibles prioritaires identifiées ».Courant janvier dernier, Macky Sall avait demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr d’engager sans délai, les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre la Covid-19, des populations cibles-prioritaires. Selon le Chef de l’Etat, les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination.