Variant anglais de la Covid-19 au Sénégal : Le cas indexe n’a pas été retrouvé (D.T. Iressef)

Du nouveau dans la détection, au Sénégal, du variant anglais de la Covid-19. D’après Papa Alassane Diaw, Directeur technique de l’Iressef où il a été détecté à travers un séquençage, le cas indexe n’a pas encore été retrouvé.Mais, s’empresse-t-il de préciser, «il y a une commission qui a été mise en place, au niveau du ministère, pour tracer les cas contacts et essayer de voir le cas indexe».« Effectivement, c’est des étrangers qui résident au Sénégal. La personne en question est là (au Sénégal) depuis le mois d’août. Mais elle travaille dans une société ; ils reçoivent des visiteurs, des gens qui viennent travailler avec eux. On s’est rendu compte que tous ceux qui tournaient autour de ce cas-là sont positifs», renseigne le directeur technique de l’Iressef, invité de l’émission «Objection» de ce dimanche sur Sud Fm.«Donc, ajoute-t-il, il faut qu’on essaie de mener l’enquête pour essayer de trouver le cas indexe. Et à ce moment, on pourra savoir comment ce cas-là est arrivé au Sénégal. Au niveau de nos frontières, maintenant, il faut un test négatif. A partir de cette investigation, on pourra déterminer si c’est l’histoire des faux tests qui a amené ce cas».Afin d’éviter la circulation dangereuse des variants dont la forte contagiosité risque d’affaiblir notre système sanitaire déjà éprouvé, Papa Alassane Diaw invite les autorités à «renforcer le système de contrôle au niveau de nos frontières», à défaut de les fermer.