Variole du signe : 1400 cas détectés dans 7 pays africains

l'Oms detecte la Variole du Singe dans 7 pays africains

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir détecté plus de 1 400 cas de variole du singe dans 7 pays africains.





L'OMS a déclaré, ce mardi, dans un communiqué que les sept pays concernés sont le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Libéria, le Nigeria, le Congo et la Sierra Leone.





Elle a ajouté que le bilan des infections comporte 44 cas confirmés et 1 392 cas suspects.