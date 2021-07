Vente de faux tests Covid-19 : L'Iressef alerte et met en garde

Face à la flambée des cas de Covid-19, des personnes mal intentionnées seraient tentées de vendre de faux tests notamment à des voyageurs. Et c'est l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de la formation (Iressef) qui attire l'attention de l'opinion. À travers une note, la structure alerte sur des tests frauduleux, dont les initiateurs utilisent leur identité visuelle, selon Pr Souleymane Mboup. "Nous portons à la connaissance des patients et voyageurs que l'Iressef n'est pas responsable de ces actes malveillants commis par des personnes malintentionnées. À cet effet, des investigations sont actuellement menées par les forces de l'ordre et de défense". La même source de préciser que "l'Iressef ne propose aucun résultat de test négatif moyennant une quelconque rétribution".