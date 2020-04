Zéro nouveau cas à Louga : Le médecin chef réagit

Sur 66 prélèvements effectués, aucun cas positif n’a été enregistré aujourd’hui à Louga. Le médecin chef de région appelle à la vigilance. « On a mis en place une stratégie qui est faite d’investigations de l’ensemble des cas contacts mais également de faire des dépistages de masse pour ceux qui ont été identifiés comme contacts à haut risque », soutient-il sur IRadio.





Par ailleurs, Dr. Cheikh Sadibou Senghor salue le bon comportement des Lougatois.





« C’est un plaisir de voir que dans la ville, les masques sont actuellement utilisés pratiquement par toute la population et peut être, il faut juste insister sur l’autre barrière qui est individuelle, c’est-à-dire le lavage des mains, l’utilisation du gel hydro-alcoolique mais également les barrières sociales qui consistent à respecter cette distance sociale d’un mètre et au-delà de ça, de rester à la maison. Et si tout cela est réuni, certainement on gagnera la guerre contre le Covid-19 ».