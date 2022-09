Ziguinchor : bonne nouvelle à l’hôpital régional

Après deux semaines de fermeture, pour cause de vétusté des équipements, le bloc opératoire de l’hôpital régional de Ziguinchor a rouvert ses portes. Il a été réhabilité à hauteur de 139 millions de francs CFA grâce au ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a supporté la facture.



Ainsi les trois salles qui composent le service sont redevenues fonctionnelles. Les spécialistes peuvent déjà y pratiquer la chirurgie viscérale et la chirurgie orthopédique.



D’après Le Soleil, qui donne l’information, le service est doté de nouveaux équipements composés, entre autres, de deux tables d’opération, deux moniteurs de surveillance, deux électrocardiogrammes, deux pousses seringues «2 voies», deux respirateurs d’anesthésie, deux modules AG et deux aspirateurs chirurgicaux.



La réhabilitation du bloc opératoire de l’hôpital de Ziguinchor était une doléance des chirurgiens de l’établissement de santé. «L’environnement n’était pas favorable aussi bien pour les médecins que pour les patients, rappelle le directeur de la structure de santé, Ndiamé Diop, interrogé par Le Soleil. C’est ainsi que nous avons décidé d’organiser une réunion à l’issue de laquelle, ils nous ont demandé de changer tout le matériel qui était resté au moins dix ans sans être renouvelé. Maintenant c’est fait.»



Ndiamé Diop espère que le bloc opératoire de la maternité ainsi que les services de la radiographie et de la gastro seront réhabilités à leur tour.