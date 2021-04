Ziguinchor : Les travailleurs de l'hôpital régional en grève pour 72 h

L’intersyndicale du Centre hospitalier régional de Ziguinchor (CHRZ) a entamé, ce mardi 27 avril, une grève de 72 heures. Ce, après plusieurs mois de dialogue avec l’administration de l'hôpital dans le cadre de la protestation contre les difficultés énormes qu'ils rencontrent.





En effet, ces travailleurs se disent déterminés et déplorent l’indifférence totale des autorités depuis le début de leurs revendications. Selon le Secrétaire général de la Cnts de l’hôpital régional de Ziguinchor, Siméon Faye, les autorités n’ont fait aucun effort afin de venir en aide à la structure hospitalière. « Personne y compris les autorités de l’Etat comme les autorités locales, personne n’a essayé de fouiner pour savoir ce qui se passe réellement au niveau de ce centre hospitalier régional de Ziguinchor ou bien ne serait-ce que pour prendre une once de décision pour essayer de régler ce problème que porte, aux yeux du monde entier voire du Sénégal, l’intersyndicale du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. » a-t-il fait savoir sur les ondes de Iradio.





Selon les travailleurs, aucun service de l’hôpital ne fonctionne depuis presque un an du fait du manque de spécialistes et de matériel. « Nul n’est censé ignorer que l’hôpital régional de Ziguinchor étouffe sur le plan financier et le plateau médical est au bas-fond présentement. Parce qu’il n y a aucun service qui te dira qu’il a les moyens pour pouvoir faire son travail correctement », ajoute Siméon Faye.





Par ailleurs, l’intersyndicale déplore le fait que l’Etat mette la pression sur l’établissement sanitaire pour recruter le personnel du Centre de Traitement Epidémiologique (CTE) alors qu’il ne se soucie même pas du recrutement du personnel médical et paramédical de l’hôpital régional.





Selon toujours le syndicaliste, « cet État là tord la main à l’hôpital régional de Ziguinchor pour qu’il façonne de contrats pour ces agents du CTE qui est implanté dans l’hôpital et qui, je rappelle, n’est pas une entité de l'hôpital régional de Ziguinchor mais une entité qui est implantée à l’hôpital régional de Ziguinchor. Parce que n'y a que l’hôpital régional de Ziguinchor qui avait les locaux qui pouvaient les accueillir » .





L’intersyndicale condamne aussi la gestion du directeur de l’hôpital qu’elle juge solitaire.