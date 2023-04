[Migration et santé mentale] 1/2 Quand la quête de l’Eldorado vire à l’enfer

« On n’avait pas une destination spécifique. C’est à la gare de Bamako qu’on a finalement décidé de nous rendre en Algérie. A Gao on était 572 personnes avec des femmes. On devait traverser le désert en 8 jours mais à chaque escale on devait payer les rebelles. A Gao on a tué un gars qui était à côté de moi. J’ai entendu la balle siffler ! Depuis ce jour, je n’arrivais plus à dormir correctement. Arrivé à Timimoun (Algérie), mon cousin Moussa a été tué devant moi par un chef rebelle sénégalais du nom de Ibrahima Ndiaye originaire de Kaolack », narre-t-il. Le film de cette horreur repasse en boucle dans sa tête.



« On logeait chez lui (Ibrahima Ndiaye) le temps que les passeurs viennent nous chercher avec une voiture. Il a un vaste domaine dans le désert. Il gâta ses hôtes les trois premiers jours. Le 4e jour, à la veille de notre départ, il apporte la facture et nous demande de payer. Vu qu’on est sénégalais, il nous a fait une faveur en nous demandant de verser 50 000 francs Cfa chacun. Les autres migrants ont versé chacun 200 mille francs. J’avais vendu les bijoux de ma mère à Bamako. Il me restait 10 000 dinars mais mon cousin n’avait plus d’argent. On est allé négocier avec lui en tant que sénégalais mais il n’a rien voulu comprendre. Il a tué mon cousin pour que sa mort serve d’exemple aux autres migrants », lâche Ibrahima Konaté, la voix enrouée par la tristesse.











Une scène qui le hante toujours et nuit à sa santé mentale même si d’autres atrocités vécues durant ce périple ont endurci son cœur. « Les conditions difficiles et stressantes que j’ai traversées, ont laissé des séquelles physiques et mentales. Il m’arrive de faire des cauchemars. Ce n’est pas facile du tout de voir des gens mourir et de devoir les enterrer et leur tourner le dos. A Assamaka (Niger) on nous a jeté dans le désert à 17 kilomètres de la ville la plus proche. J’ai traversé beaucoup de difficultés. J’ai vu des migrants vendus comme du bétail en Libye ou tués comme des lapins. Tu essaies de survivre en te disant que demain ce sera peut-être ton tour », poursuit-il.