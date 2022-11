1,7 milliard de biens criminels saisis en six mois

L’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac) a recouvré 1,7 milliard de francs CFA depuis le démarrage effectif de ses activités, il y a six mois. Ces fonds sont composés de 700 millions en numéraire et de biens en nature pour 1 milliard.



La révélation a été faite par le directeur général de l’Onrac, Mor Ndiaye, repris par Le Quotidien. «Nous pouvons être satisfaits du travail qui a été fait jusqu’ici. Car l’Orac a été créé le 23 juillet 2021, mais il n’est devenu opérationnel qu’au mois d’avril 2022», salue le magistrat.



L’Onrac assure, entre autres missions, la gestion des avoirs saisis dans le cadre des procédures pénales et l’indemnisation des victimes au cas où les débiteurs ne sont pas solvables.