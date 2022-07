10 jours sans une seule goutte d'eau : Le ras-le-bol des habitants des quartiers Sud de Thiès-ouest, qui menacent de...

Pénurie d'eau à Thiès

La situation est plus qu'intenable en cette veille de tabaski où l'eau ne coule plus du robinet et ce, depuis bientôt 2 semaines. Dans zone sud de la commune ouest de Thiès, les quartiers périphériques Keur Massamba Gueye, Mbour 4 entre autres, entament leur deuxième semaine sans eau.





Un calvaire insupportable pour ces manages qui menacent d'exprimer leur colère dans les heures qui viennent, si la Sen'Eau ne réagit pas. Les usagers de l'eau décrient par ailleurs la cherté de l'eau vendue par les charretiers, entre 700 et 1000 francs Cfa le fût, à raison de 2 à 3 livraisons par jour.