11 bébés morts à Tivaouane : La diva Coumba Gawlo Seck élève sa voix pour sa ville natale

Coumba Gawlo Seck rend hommages aux bébés disparus à l'hôpital de Tivaouane

Les hommages ne cessent de tomber, suite au décès de 11 nouveau-nés dans l’incendie survenu à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.





C’est ainsi que la diva Coumba Gawlo Seck, native de la ville religieuse de Tivaouane, présente ses condoléances depuis l'étranger om elle se trouve. Elle adresse son soutien total pour toutes ces personnes touchées par cette tragédie.