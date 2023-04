11 unités de boulangerie ouvertes depuis 2019 : L’ANPEJ toujours engagée sur le front de la lutte contre le chômage

L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) reste sur le front de lutte contre le chômage. Après une pause, l’Agence avec son partenaire la Coopération Espagnole a relancé son Programme Réseau de Boulangeries et de Pâtisseries. Elle vient d’ouvrir une boulangerie de dernière génération, d’une valeur de 50 millions de francs CFA à Fatick.



« Ce programme est mis en place par l'ANPEJ depuis 2010. Mais, il avait connu des difficultés. C'est en 2019, lorsque nous sommes venus que nous avons relancé le programme. Actuellement, nous avons réussi à créer 11 unités de boulangerie en deux ans », a précisé le Directeur Général de l’ANPEJ, Tamsir Faye.



Derrière ces boulangeries, l’ANPEJ cherche à créer des emplois. En réalité, autour de chaque boulangerie, il y a au moins plusieurs personnes qui sont tirées du chômage ou du moins qui ont des activités génératrices de revenus. Au total 30 jeunes ont été recrutés pour travailler dans cette nouvelle boulangerie.



« A travers ces boulangeries, nous voulons offrir de l’emploi aux jeunes et réduire le taux de chômage », a déclaré le Directeur Général de l’ANPEJ, Tamsir Faye. Il a remercié la Coopération espagnole qui a mis à leur disposition des équipements de dernière génération.



En plus de la création des emplois, l’incitation à l’entrepreneuriat est également l’un des objectifs de ce programme. En effet, en formant, les jeunes aux métiers de la boulangerie, l’ANPEJ attend des bénéficiaires de cette formation de contribuer de façon significative à l’émergence et au développement des petites et moyennes entreprises en milieu péri urbain et rural entre autres.