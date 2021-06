2011-2020 : Les commandes d'armes du Sénégal à la France s'élèvent à 237 milliards Fcfa

Le ministère français des Armées a rendu public son rapport annuel sur les exportations d’armements effectuées en 2020.



Dans le document parcouru par Rewmi Quotidien, on apprend que le Sénégal a passé depuis 2011 des commandes en armement d’un montant global de 361,3 millions d’euros, soit 237,017 milliards FCFA.



C’est en 2020, en pleine période de pandémie de Covid-19, que la plus grosse commande (217 millions d’euros) a été effectuée par le Sénégal qui dépasse largement un pays comme le Mali dont les prises de commande sur toute la période étudiée s'élève à 19,5 millions d’euros, c’est à dire 12,4 milliards CFA.



En 2011, les matériels livrés (LV) au Sénégal étaient estimés à 2,5 millions d’euros alors qu’en 2020, les livraisons n’ont pas dépassé la valeur de 400 000 euros.



Depuis 2011, le Sénégal a réceptionné de la part de la France du matériel militaire d’un montant total de 99 millions d’euros (64,9 milliards).



Dans le même temps, le rapport révèle que des licences pour différents types d’armes ont été délivrées en 2020 aux clients de l’industrie de l’armement français.



Pour le Sénégal, il est rapporté que 10 licences pour 7,354 402 euros ont été délivrées pour différents types de matériels militaires, la même année.



Depuis 2014, les pays au sud du Sahara ont, passé commande, en priorité, à la Russie, à la Chine et aux États-Unis.



La France n’arrive qu’au quatrième rang avec 6,1% des exportations.



Le Sénégal classé derrière le Nigeria, l’Angola, le Soudan



Aucun pays du G5 Sahel, c'est à dire des États en guerre contre le jihadisme, ne figure parmi les principaux importateurs.



Les grands acheteurs sont, plutôt, dans l’ordre, le Nigeria, l’Angola et le Soudan. Le Cameroun et le Sénégal sont juste derrière.



Au cours des cinq dernières années, les gros importateurs se sont procuré, notamment, des véhicules blindés, des hélicoptères et des navires.