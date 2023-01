22 mesures sur la sécurité routière : Les transporteurs préparent la riposte

Que mijotent les transporteurs ? Le Secrétaire général du syndicat national des travailleurs du transport routier du Sénégal, Alassane Ndoye, a convié tous les transporteurs affiliés à sa structure à une rencontre ce samedi au siège de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) de Pikine.





Les Échos, qui donne l’information, ajoute que dès le lendemain dimanche, ce sera au tour du cadre unitaire des transporteurs routiers de tenir une Assemblée général à Rufisque.